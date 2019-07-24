СМИ: названы самые редкие вакансии июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/, Охотовед, мойщик самолетов и обивщик автомобильных сидений стали самыми необычными вакансиями месяца, сообщает в среду "Российская газета" со ссылкой на сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру.

В обязанности охотоведа будет входит уход за охотничьими собаками, их дрессировка. Заработная плата - от 30 тыс. в месяц. Чистильщик самолета должен проводить уборку воздушного судна, его доход составит 37,5 тыс. рублей. Обивщик сидений в машинах будет заниматься сборкой и разборкой сидений, а также их обивкой. Работодатели предлагают до 100 тыс. рублей за такую работу.

Как отмечает издание, специальное образование для этих позиций не требуется.

Также в рейтинг вошли вакансии кеттельщика по производству свитеров и шапок, коренщика, утюжильщика и постпечатника.

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