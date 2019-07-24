Жители Сибири просят ввести федеральный режим ЧС из-за природных пожаров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Петиция с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории Сибири появилась на сайте change.org.

"Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Причем уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Требуем на основании Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в Сибири", - говорится в тексте петиции, которую подписали более 51 тыс. человек.

По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день наибольшее количество возгораний зафиксировано в Иркутской области - 71 пожар на площади 119,5 тыс. га. Еще 60 пожаров на площади 49,8 тыс. га обнаружено в Красноярском крае. 19 очагов на землях лесного фонда в Якутии.

По масштабности чрезвычайные ситуации делятся на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные и федеральные. Для введения последнего режима необходимо, чтобы чрезвычайная ситуация затронула несколько регионов, либо имелось бы большое количество потерпевших.