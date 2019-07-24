"Известия": для электронных паспортов россиян выпустят чип нового поколения

Новый чип был разработан НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) специально для этих документов, изготавливать чипы планируется на российском заводе "Микрон". Как отмечает издание, по своим характеристикам новый чип не уступает мировым аналогам. Среди его отличительных особенностей - повышенное быстродействие, защищенность и увеличенный объем памяти. Новую микросхему можно будет использовать не только в паспортах, но и в других электронных документах: к примеру, в водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации транспортного средства, загранпаспорте, удостоверении сотрудника госорганов и других.

Чипы, которые применяются сейчас в загранпаспортах, могут хранить до 72 килобайт информации, а новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных, уточняют "Известия". "Достичь повышенного объема памяти удалось с помощью специально разработанной новой энергонезависимой ячейки", - отметил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов. По его словам, созданная конструкция ячейки позволила оставить прежними размер чипа и его защищенность, а максимально возможный объем загружаемых данных повысился вдвое. "Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента - 180 нанометров. Поэтому дополнительной разработки и освоения новых технологий не потребуется - можно сразу начинать массовое производство", - уточнил Кравцов.

Что касается повышенной защиты - разработчики используют для подтверждения подлинности и создания закрытого канала связи так называемые асимметричные алгоритмы, когда при новом сеансе связи каждый раз формируется новый ключ, отмечает газета. Поэтому если даже злоумышленнику удалось взломать чип, то он получит лишь данные, переданные за один конкретный сеанс связи; вся остальная информация останется зашифрованной. Как пояснил начальник отдела разработки средств защиты информации НИИМЭ Константин Мытник, по уровню криптографической защиты информации новое изделие соответствует требованиям класса защиты персональных данных КВ1, то есть обеспечивает защиту от внесения несанкционированных изменений и вредоносных программ на сам чип. "Также оно нейтрализует различные атаки на персональные данные, хранящиеся в памяти и передаваемые по каналам связи", - добавил он.