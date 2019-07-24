СМИ: компания-владелец связалась с командой танкера Stena Impero

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Шведская компания Stena Bulk, владеющая нефтяным танкером Stena Impero, задержанным 19 июля властями Ирана в Ормузском проливе, вновь поддерживает связь с командой этого судна. Об этом сообщило в среду Шведское радио .

По словам главы концерна Эрика Хонелла, члены экипажа находятся в безопасности. Они рассказали, что сотрудничают с представителями иранских властей на борту танкера.

Теперь Хонелл надеется на более позитивные шаги со стороны Ирана: судоходная компания попросила разрешения встретить экипаж, но решение по официальному запросу посетить судно пока не получено.

Как сообщило 19 июля агентство IRNA, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.