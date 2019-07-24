Неверов: "Единая Россия" не поддержит предложение сделать курилки в аэропорту платными

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддержит предложение представителей "Справедливой России" сделать платным посещение комнат для курения в аэропортах. Об этом заявил в среду журналистам руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

О соответствующей инициативе справоросса Федота Тумусова ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропортах сообщила в среду газета "Известия".

"Это неэффективное решение, цель такой инициативы - пиар", - подчеркнул Неверов. "Смысл законопроекта, который мы приняли, - дать возможность аэропортам устанавливать специально оборудованные курительные комнаты в чистых зонах, где у никотинозависимого человека нет возможности выйти покурить, - напомнил он. - Это сделано исключительно для того, чтобы свою потребность курильщик не реализовывал там, где не положено, например, в туалетах, где в итоге табачным дымом дышат все".

Реальной возможности застукать курильщика в кабинке фактически нет, констатировал парламентарий. "Человек так устроен, к сожалению, что кто-то будет платить деньги за курилки, а кто-то не станет этого делать. Как итог - проблема, на решение которой направлен законопроект, не решится", - уверен он.

Кроме того, по словам Неверова, "в стоимость билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом тех, кто не курит, за счет того, что люди, которые, по сути, больны, будут курить в специально отведенных местах". "При этом такие комнаты должны быть оборудованы достаточной системой вентиляции. Если мы посмотрим на международный опыт, то есть достаточно примеров стандартов курительных комнат", - добавил он.

Неверов также напомнил, что ко второму чтению в законопроект "Единая Россия" будет вносить поправки о приравнивании к обычным сигаретам системы нагревания табака и электронные сигареты. "Потому что на такие способы доставки никотина в организм должны распространяться все нормы антитабачного закона", - заключил депутат.