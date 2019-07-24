ВЦИОМ: более 50% россиян не считают материальную поддержку семей стимулом рождаемости

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 52% опрошенных россиян не считают, что существующие в РФ меры по финансовой поддержке семей с детьми являются для них стимулом к рождению ребенка, об обратном заявили 42%. При этом больше четверти (27%) опрошенных уверены в позитивном влиянии мер поддержки на рост рождаемости в стране, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

"Мнение россиян о том, будут ли данные меры стимулировать их к рождению ребенка, разделилось: 42% россиян считают, что данные меры сподвигнут их на рождение ребенка, а 52% респондентов придерживаются противоположного мнения", - отмечается в материалах ВЦИОМ.

Почти половина (45%) респондентов признают важность материальной поддержки семей с детьми, однако сомневаются в ее возможности оказать существенное влияние на демографическую ситуацию в России, при этом 27% опрошенных считают, что меры окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране. Каждый пятый (20%) не верит в пользу предложенных мер.

Среди тех, кто готов завести ребенка в случае реализации материальной поддержки, наиболее популярными из мер стали: возможность получения льгот по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей (70%), возможность для семей с детьми не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле (67%), а также возможность увеличения детского пособия для семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека (67%).

Порядка 64% респондентов, допускающих возможность появления в семье ребенка, заявили о намерении воспользоваться вычетом в 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семьи, где рождается третий или последующий ребенок. Еще 62% опрошенных хотели бы снизить ставки по ипотеке и воспользоваться ипотечными льготами для семей с детьми на весь срок действия кредита.

Опрос проводился 2 июля 2019 года методом телефонного интервью по всей России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.