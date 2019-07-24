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Суды Москвы стали реже заключать подозреваемых под стражу

Кроме того, уменьшилось количество осужденных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суды в Москве стали заключать под стражу меньшее число подозреваемых по уголовным делам, также сократилось число осужденных в столице. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Мосгорсуда.

"На 8% уменьшилось количество рассмотренных судьями районных судов ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В первом полугодии 2019 года таких ходатайств рассмотрено 5002, из них удовлетворено 4525. Число осужденных районными судами лиц по сравнению с тем же периодом 2018 года уменьшилось с 9310 до 8522", - сказали в Мосгорсуде.

Эти данные были озвучены на совещании судей города Москвы.

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