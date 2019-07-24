Бюст Зеленского с 25 июля поступит в открытую продажу

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Гипсовые бюсты шестого президента Украины Владимира Зеленского с 25 июля поступают в свободную продажу через интернет по всей Украине.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине! Официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - сообщается на одном из сайтов.

По данным "Украинских новостей", цена гипсового бюста - 2 тыс. гривен (около $78). Бюст весит 2,5 кг, высота - 23 см.

Как относится к данной инициативе сам Зеленский, пока неизвестно. Однако ранее он заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников. "Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - советовал он соотечественникам в мае, в первые дни своего президентства. Правда, про бюсты президента он ничего пока не говорил.