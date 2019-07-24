В "Ленкоме" сообщили, что Инна Чурикова в ближайшие дни вернется домой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", чувствует себя замечательно и в ближайшие дни планирует вернуться домой. Об этом ТАСС в среду сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Инна Чурикова чувствует себя замечательно, я вчера с ней разговаривал по телефону. Никаких переломов, трещин костей у Инны Михайловны нет и не было, она пребывает в хорошем настроении, через день-два планирует покинуть клинику" - сказал он.

Варшавер отметил, что сейчас актриса находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского для проведения серии оздоровительных процедур. "Вы же понимаете, она актриса, все время занята, ей некогда лечиться,<...> врачи хотят прибавить ей сил, делают оздоровительные капельницы. Сейчас Инна Михайловна в отпуске, поэтому может позволить себе заняться своим здоровьем. В общем, причин для волнений нет, в нужное время наша звезда вернется на сцену", - добавил он.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Он рассказал ТАСС, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко". Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С Захаровым она более 45 лет работает в "Ленкоме".