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В прокуратуре сообщили, что посадивший ребенка на цепь житель Кубани делал так и раньше

В пресс-службе ведомства уточнили, что мальчика ловили на мелком воровстве

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Житель Краснодарского края, посадивший в сарай на цепь своего десятилетнего сына, и раньше так поступал со своим ребенком, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Папа, когда оставлял его одного, таким образом старался его ограничить. При этом мальчик, как сейчас мы выясняем, эти цепи мог снимать легко, выходить", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что мальчика ловили на мелком воровстве.

В середине июля в селе Великовечное на Кубани мужчина посадил в сарай на металлическую цепь своего десятилетнего сына, когда уехал с беременной женой и ребенком от второго брака в роддом. Мальчик освободился и добрался до одного из магазинов, где рассказал людям о произошедшем. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Прокуратура планирует добиться лишения мужчины родительских прав и возвращения ребенка его биологической матери.

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