Родившегося на ВДНХ в Москве теленка назвали в честь юбилея выставки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Семейный образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ отмечает день рождение теленка, появившегося на свет накануне 80-летия главной выставки страны. Новорожденное животное назвали Юбилея, сообщает в среду пресс-служба выставочного комплекса.

"В семейном образовательном центре "Городская ферма" пополнение: в этот раз родителями стали айрширская корова Ася и бык Круиз. Юбилея родилась 16 июля, весит около 40 кг и имеет традиционный бело-коричневый окрас. Сейчас она обитает в отдельной клетке и отлично себя чувствует. Теленок питается только материнским молоком, позже ей начнут давать сено и овощи", - говорится в сообщении.

Ферма, где можно увидеть теленка, доступна для посещения все дни, кроме понедельников. Также там живут еноты, альпака, коровы зебу, ослики, павлины.

Свое название айрширская порода коров получила от графства Айр в Шотландии, где была изначально выведена. Представители этого вида отличаются выносливостью и большими удоями высококачественного молока.

1 августа ВДНХ исполнится 80 лет. В связи с этим на выставке до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.