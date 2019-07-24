За два года в моногородах России благоустроили более 1 тыс. объектов

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 24 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. общественных территорий, скверов, зон отдыха и других объектов было благоустроено в течение двух лет в рамках реализации программы по комплексному развитию моногордов в России. Об этом сообщила в среду глава Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

"[С начала действия программы реализовано] больше 1 тыс. объектов благоустройства. В Невинномысске, к примеру, планировали сделать пять проектов, а они сделали в пять раз больше - 25", - сказала она на форуме по развитию моногородов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в Невинномысске.

В числе благоустроенных объектов - общественные территории, скверы, зоны отдыха и так далее. По словам Макиевой, моногорода в рамках программы получили также дополнительные машины скорой медицинской помощи, было создано при поддержке инвесторов более 400 тысяч рабочих мест.

Передача опыта

По словам Макиевой, команды развития моногородов, входящие в топ-10 рейтинга, смогут стать наставниками для других подобных муниципалитетов.

"Разработан проект новой госпрограммы. Будет откорректирован список моногородов, но все моногорода просят, чтобы их из списка не исключали. Вместе с Минэкономразвития РФ мы прорабатываем вопрос, чтобы моногорода, которые достигли успеха, стали менторами, [оказывающими экспертную поддержку коллегам по всем направлениям развития]", - сказала она.

Как сообщалось, новая госпрограмма по развитию моногородов может начать функционировать с 1 января 2020 года, объем финансирования должен составить 10-11 млрд рублей в год. "Города, которые заходят в топ-10 лучших моногородов, могут помочь остальным в развитии", - пояснила Макиева.

О моногородах

В настоящий момент перечень моногородов включает более 300 муниципальных образований, расположенных на территории 61 субъекта РФ. Численность трудоспособного населения в моногородах на 1 января 2018 года составила 7 млн 324,2 тыс. человек.

Фонд развития моногородов был создан в 2014 году для реализации задачи по обеспечению развития российских моногородов. Миссия фонда - содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики городов для стабилизации социально-экономического развития. Помимо поддержки роста экономики, в моногородах проходит работа по развитию инфраструктуры, созданию комфортных условий жизни.