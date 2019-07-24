Более 1 тыс. человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Число заболевших геморрагической лихорадкой выросло до 1 тыс. жителей в Саратовской области с мая, еще 236 человек остаются в больницах с подозрением на данное заболевание, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона в среду.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным на 12 июля, число заболевших составляло 848 человек. В начале лета из-за распространения грызунов, которые являются переносчиками лихорадки, в регионе закрыли несколько детских летних лагерей.

Роспотребнадзор отклонил проведение музыкального фестиваля "Время колокольчиков - 2019", который должен был пройти 26-28 июня в Петровском районе. Причиной стала ситуация в области с мышиной лихорадкой.

"На сегодняшний день в лечебных учреждениях находятся 236 человек с признаками геморрагической лихорадки, с мая диагноз лабораторно подтвержден у 1024 человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медицинских препаратов в больницах области достаточно, проблем с лечением нет. Ранее одна женщина умерла с данным диагнозом. Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, пациентка поступила в больницу в критическом состоянии.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные, которые переносят бессимптомную инфекцию.