{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до трех лет до прожиточного минимума

Принятый законопроект также позволит увеличить число семей, получающих такие пособия, за счет изменения критерия нуждаемости

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Законопроект позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения.

Во втором чтении также поддержаны правительственные поправки, вводящие для таких семей с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации. "Речь фактически идет о том, что выплаты, которые сегодня осуществляются до достижения ребенком полутора лет, будут осуществляться до достижения трехлетнего возраста по заявлению, поступившему от соответствующей семьи", - пояснил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Обновленная редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребенком возраста 1 года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. В настоящее время выплата назначается на один год, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - дополнительно на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Также увеличивается срок, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка - в течение трех лет со дня рождения ребенка (действует - в течение 1,5 лет).

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

"Сегодня до полутора лет, находясь в отпуске по уходу за ребенком, родитель получает в зависимости от среднего дохода за последние два года соответствующую сумму: максимальная сумма там около 25 тыс. рублей, минимальная, если мама вообще не работала нигде, около 6 тыс. рублей, а с полутора лет до трех лет - 50 рублей в месяц. Конечно, очень много нареканий и возмущений такой объем средств вызывает. Соответственно, предлагались разные механизмы, и то, что теперь на законодательном уровне в зависимости от подушевого дохода будет определена мера социальной поддержки до трех лет, - это всячески мы приветствуем", - заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичНилов, Ярослав Евгеньевич
Опрос: более 30% автовладельцев сталкиваются с навязыванием допуслуг при оформлении ОСАГО
Чаще всего речь идет о навязывании платного техосмотра у страховщика
Читать полностью