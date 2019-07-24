Дума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до трех лет до прожиточного минимума

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Законопроект позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения.

Во втором чтении также поддержаны правительственные поправки, вводящие для таких семей с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации. "Речь фактически идет о том, что выплаты, которые сегодня осуществляются до достижения ребенком полутора лет, будут осуществляться до достижения трехлетнего возраста по заявлению, поступившему от соответствующей семьи", - пояснил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Обновленная редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребенком возраста 1 года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. В настоящее время выплата назначается на один год, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - дополнительно на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Также увеличивается срок, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка - в течение трех лет со дня рождения ребенка (действует - в течение 1,5 лет).

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

"Сегодня до полутора лет, находясь в отпуске по уходу за ребенком, родитель получает в зависимости от среднего дохода за последние два года соответствующую сумму: максимальная сумма там около 25 тыс. рублей, минимальная, если мама вообще не работала нигде, около 6 тыс. рублей, а с полутора лет до трех лет - 50 рублей в месяц. Конечно, очень много нареканий и возмущений такой объем средств вызывает. Соответственно, предлагались разные механизмы, и то, что теперь на законодательном уровне в зависимости от подушевого дохода будет определена мера социальной поддержки до трех лет, - это всячески мы приветствуем", - заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).