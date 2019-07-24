В правительстве Иркутской области прокомментировали ситуацию с "Усольехимпромом"

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области не имеет полномочий, позволяющих организовать планомерную работу по ликвидации промплощадки обанкротившегося химического предприятия "Усольехимпром", сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в интервью газете "Известия" глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что обанкротившийся "Усольехипром" - это территория экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки.

"Отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта РФ не позволяют правительству Иркутской области организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки ООО "Усольехимпром" на территории земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и при осуществлении деятельности коммерческими предприятиями", - говорится в сообщении регионального правительства.

Уточняется, что земельные участки, расположенные на промплощадке, находятся в собственности Российской Федерации, объекты на земельных участках - в частной собственности.

Масштаб загрязнения

На средства областного бюджета обследован цех ртутного электролиза, который был в составе "Усольехимпрома", земельный участок под ним и прилегающая территории. Цех официально списан предприятием в 1998 году и сейчас является бесхозным объектом на федеральной земле. Подготовлен проект демеркуризации цеха, документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и сейчас находится в Главгосэкспертизе.

Ожидается, что заключение на проект поступит в августе. Он оценивается в 1,4 млрд рублей. Демеркуризацию планируется начать в 2020 году. Власти Иркутской области направили в Минприроды России предложение включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в нацпроект "Экология".

Однако на промплощадке остаются другие источники загрязнения. Насчитывается более 200 промышленных объектов, пропитанных высокотоксичными химическими веществами, но, несмотря на это, областные власти не согласны со сравнением усольской промплощадки с Чернобылем.

"Все это, включая почвогрунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем", - цитируют в сообщении министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова.

Как говорится в сообщении, опасности для людей отходы производства не представляют, и эвакуации населения не требуется, так как промышленная площадка имеет санитарно-защитную зону.

Режим ЧС

Ранее сообщалось, что 18 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила "Усольехимпром", она назвала экологическую ситуацию на промплощадке тяжелейшей, поскольку там наблюдаются высокие концентрации загрязняющих веществ в почве, химикатами заражены металлоконструкции, разрушены помещения цехов. На промплощадке находятся емкости с веществами, состав которых до конца непонятен. Также на территории расположен шламонакопитель, скважины, наполненные химическими веществами.

В настоящее время в городе Усолье-Сибирском, где расположена промплощадка, действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в ноябре 2018 года в связи с угрозой распространения химического загрязнения с территории завода, так как жители города похищали оттуда зараженные металл и стройматериалы. Промплощадка взята под охрану.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.

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