В 2019 году возбуждено четыре дела о создании ОПС в отношении бизнесменов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет в этом году возбудил в отношении предпринимателей лишь четыре уголовных дела об организации преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" в связи с поручением после прямой линии с президентом проанализировать практику и внести предложения по применению соответствующей статьи УК РФ.

"И мы совместно с другими правоохранительными, контролирующими, надзорными органами, в частности, с МВД, Росфинмониторингом и другими, проработали этот вопрос. В текущем же году возбуждено только четыре уголовных дела по указанной статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что у нас в стране зарегистрировано 3,4 млн юридических лиц и 3,8 млн индивидуальных предпринимателей. То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность - нечастое явление", - сказал Бастрыкин.

По его словам, в прошлом году СК возбудил 41 уголовное дело об организации преступного сообщества. При этом большинство из них носит общеуголовный характер и связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что "на сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее предложил отказаться от применения статьи об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). По его мнению, эту статью необходимо дополнить примечанием, в котором будет предусмотрено, что действие настоящей статьи не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьей о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В докладе бизнес-омбудсмена президенту РФ указывалось, что в последнее время участилась практика дополнительного вменения ст. 210 УК РФ по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации. Это позволяет обосновать необходимость продления сроков предварительного следствия, а также значительное увеличение назначаемых судом сроков наказания для предпринимателей.