Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

Максимальный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, внутренней службы, юстиции, генерал-майора полиции, внутренней службы или юстиции увеличивается с 60 до 65 лет. Предельный возраст службы для полковников увеличивается с 55 до 60 лет. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет. Кроме того, в течение пяти лет после достижения предельного возраста предусматривается возможность заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на один год, но и на более длительный срок в пределах пяти лет.

Законом определяется предельный срок, после которого полицейский не может быть уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь, - шесть месяцев со дня, когда прямому или непосредственному руководителю стало известно о нарушении, но не позднее трех лет со дня совершения проступка. За сотрудниками ОВД до 1 января 2025 года закрепляется право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу нынешних поправок.

Согласно принятому закону, иные (кроме закрепленных в базовом законе о полиции) требования к служебному поведению полицейского могут содержаться в кодексе этики и служебного поведения сотрудников ОВД, утверждаемом министром внутренних дел РФ. Устанавливается, что лица, работавшие на федеральной государственной гражданской службе и на должностях работников в системе МВД России, смогут не проходить испытание при приеме на службу в полицию.

Согласно тексту, сотрудник может быть освобожден от исполнения служебных обязанностей в связи с уходом за больным ребенком в случае отсутствия объективной возможности у матери. Оговаривается право стражей порядка на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.

Ранее статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов подчеркивал, что закон направлен на "обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел". Со своей стороны зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заверял, что новые нормы никак не связаны с изменениями в пенсионном законодательстве. По его словам, закон "не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет, порядок исчисления этой выслуги остается прежним".