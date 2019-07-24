Госдума разрешила искать пропавших детей по геолокации мобильных устройств

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет искать пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Согласно документу, для использования такой возможности будет необходимо письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, а также "мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вынесенное в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке". В этом случае "допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами, иным оборудованием, а также о местоположении данного устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи)" в течение суток.

В течение 48 часов с момента начала розыска правоохранители будут обязаны получить судебное решение либо прекратить поиски.

"За пять лет в РФ в розыске находилось 40 тыс. детей, из них 13,5 тыс. - это малолетние дети", - сказала журналистам в среду Яровая. "Мы понимаем, что ребенок, который даже просто потерялся, заблудился, может быть растерян, напуган. И от того, насколько быстро взрослые люди смогут найти его, зависит его безопасность и его жизнь, - констатировала она. - Тем более, когда речь идет о ребенке, который стал жертвой преступления".

"Поэтому наш закон о том, чтобы начинать незамедлительно поиск ребенка, чтобы дать правоохранителю возможность фактически мгновенно по наличию заявления родителей начинать поиск ребенка по геолокации мобильного устройства", - подчеркнула депутат, назвав принятое решение "важной мерой, когда можно работать на опережение".