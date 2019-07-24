Суд наложил арест на имущество оператора полигона "Ядрово" в Подмосковье

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Волоколамский городской суд Московской области удовлетворил иск следователя и постановил наложить арест до 7 сентября 2019 года на движимое и недвижимое имущество, которое эксплуатирует ООО "Ядрово" - оператор мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Копия решения суда есть в распоряжении ТАСС.

Из документа следует, что следствие усмотрело признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды"). Так, был зафиксирован розлив фильтрата за территорию свалки, выбросы вредных веществ в воздух и работа полигона без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Несмотря на многочисленные административные постановления, законодательство на свалке продолжали нарушать, а МинЖКХ Подмосковья решил, что дальнейшая такая эксплуатация полигона причинит еще больший ущерб экологии района.

"Суд постановил наложить арест на следующее имущество: земельные участки, нежилые здания, сооружения, машину, уплотнитель для мусора, мини-завод по сжиганию газа, систему для сбора фильтрата, весы для взвешивания автомобилей при въезде на полигон "Ядрово" и выезде с него, систему видеонаблюдения, шлагбаум с системой контроля доступа, в виде запрета распоряжаться данным имуществом посредством заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, и передать указанное имущество на ответственное хранение с правом эксплуатации ГКУ Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба" на срок предварительного следствия, то есть до 7 сентября 2019 года включительно", - говорится в документе.

Из копии решения также следует, что уголовное дело из-за ситуации на "Ядрово" возбудили 7 июня 2019 года. Размер вреда, причиненного почве от розлива фильтрата, например, оценили в 2,6 млн рублей. Один из местных активистов Артем Любимов рассказал ТАСС, что члены общественного штаба при полигоне "Ядрово" фиксировали нарушения на свалке и передавали данные о них надзорным органам. Благодаря этому стало возможным возбудить уголовное дело, считает он.

ТАСС запросил комментарий МинЖКХ Московской области о возможных последствиях для работы полигона.

История свалки

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию. 14 апреля 2018 года старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и к 14 июня возвели на ней систему утилизации газа.

Эксплуатация свалки находится в компетенции Министерства ЖКХ Подмосковья, экологический контроль и рекультивация закрытой части - Министерства экологии и природопользования региона.