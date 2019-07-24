Госдума приняла закон о фитнес-центрах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, регулирующий работу фитнес-центров. По словам главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, эта индустрия фактически возвращается в поле зрения государства за счет введения фитнес-клубов под действие закона "О физической культуре и спорте".

"Фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию", - говорится в законе. Устанавливается, что фитнес-центры могут быть членами спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых услуг, а в случаях, предусмотренных законодательством, должны применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников.

Прописываются требования к фитнес-центрам: они обязаны "создавать условия по оказанию гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию, в том числе посредством предоставления помещений, зданий, сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием", привлекать лишь профессиональных работников, обеспечивая им условия для повышения квалификации.

Ко второму чтению внесена и поддержана поправка, наделяющая фитнес-центры правом подготавливать население к сдаче норм ГТО. Кроме того, такие центры будут вправе организовывать и проводить спортивные мероприятия.

"Мы предлагаем законодательно закрепить понятие "фитнес", по просьбе фитнес-сообщества наделить его правом разработки профессиональных стандартов для фитнес-тренеров", - пояснил Дегтярев, отметив, что от принятия закона выиграют в первую очередь россияне, которые будут заниматься спортом в безопасных условиях и под надзором квалифицированных тренеров. "С появлением профессиональных стандартов работодатели будут иметь четкое понимание требований, которым должны соответствовать их сотрудники, тренеры получат полную ясность и прозрачность относительно вопросов их квалификации и карьерного роста", - добавил он.

По словам Дегтярева, фитнесом на регулярной основе занимается более 7 миллионов россиян. "Кто им ежедневно советует, что делать, с какими весами и темпом, - это вопрос не праздный, это здоровье людей", - подчеркнул глава комитета.