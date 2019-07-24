В Хабаровском крае началась проверка в отношении ответственных за летний отдых

ТАСС, 24 июля. Служебная проверка в отношении людей, которые отвечали за организацию летнего отдыха, проходит в Хабаровском крае после пожара в лагере "Холдоми", при котором погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, и проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему.

"Проводится внутренняя проверка в отношении ответственных за организацию летнего отдыха в загородных лагерях, инициированная губернатором", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.

Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.