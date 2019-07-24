Верховный суд признал законным расчет платы за вывоз отходов в Кировской области

КИРОВ, 24 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ удовлетворил жалобу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на решение Кировского областного суда о незаконности начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов исходя из площади жилья, а не числа жильцов, а также об отмене норматива накопления отходов. Об этом в среду сообщили ТАСС в министерстве.

"Наши требования Верховный суд РФ полностью удовлетворил", - сказал собеседник агентства.

Ранее правительство Кировской области решило начислять плату за вывоз отходов в городских округах (Киров и Кирово-Чепецк) исходя из площади жилья, на остальной территории области - исходя из числа жильцов. 27 марта Кировский областной суд признал незаконным распоряжение регионального министерства, а также отменил норматив накопления отходов с квадратного метра в Кирове. По мнению истцов, из-за принятого порядка начисления платы те, кто живут в отдельных домах, вынуждены платить за вывоз мусора в несколько раз больше людей, живущих в маленьких квартирах, при одинаковом числе жильцов и объеме бытовых отходов. С 1 июля, согласно распоряжению правительства области, для жителей индивидуальных жилых домов плата стала рассчитываться исходя из числа проживающих, а не с квадратного метра.

В министерстве также отмечали, что исполнение решения суда об отмене действующего норматива, который рассчитан на основе проведенных в 2003-2005 годах подсчетов накопления мусора, приведет к росту платы для граждан, так как произведенные в 2018 году расчеты на 14-20% выше действующих.