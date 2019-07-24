Башни и стены Нижегородского кремля отремонтируют за 20,1 млн рублей

ТАСС, 24 июля. Власти Нижегородской области провели аукцион на ремонт башен и стен Нижегородского кремля. Работы будут выполнены за более чем 20 млн рублей до 11 ноября, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Как указано в документации, планируется провести "реставрационно-ремонтные работы на тесовых кровлях Ивановской, Часовой, Тайницкой башнях", отреставрировать лицевую поверхность кирпичной кладки и стен белокаменного декора Дмитровской башни, стены и пол проходной арки второго яруса Никольской башни. Указанные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, отмечается в задании на проведение работ. Также необходимо выполнить работы на арке прясла Белая-Зачатская, которая находится в аварийном состоянии.

На аукцион была подана одна заявка - от ООО "Фрегат". Начальная стоимость контракта составляла 20,1 млн рублей, такую сумму и предложил "Фрегат". "Источник финансирования - областной бюджет", - отмечается в документации.

Как указано на сайте госзакупок, определение поставщика завершено.

Реставрацию Нижегородского кремля, построенного в XVI веке, планируется провести к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Будут укреплены склоны, усилены стены и фундаменты, также планируется расширить действующие музейные экспозиции и создать новые. Всего на эти цели будет направлено около 1,5 млрд рублей.