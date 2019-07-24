Роскомнадзор требует от сайта risovach.ru удалить оскорбительное изображение флага России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от сайта risovach.ru удалить оскорбительное изображение российского флага. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ведомства.

"24 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала risovach.ru. Изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан, - отмечается в сообщении. - В адрес администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, оскорбляющее государственные символы и народ России".

Ранее социальная сеть Facebook удалила изображение с нацистскими символами по требованию Роскомнадзора. Сервис YouTube также выполнил требование ведомства в части исполнения закона об оскорблении госсимволов. Поводом для блокировки ряда роликов послужило оскорбление герба России, сообщали в пресс-службе ведомства.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.