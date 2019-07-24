МЧС распространило экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильными порывами ветра, грозой и дождем, которые ожидаются в Москве в ближайшее время. Об этом говорится на сайте министерства.

"По прогнозам синоптиков, до 21:00 24 июля по Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с",- отмечается в сообщении МЧС.

В нем также подчеркивается, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям внимательно следить за скоростным режимом и дистанцией - во время грозы резко ухудшаются видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В МЧС также напоминают, что "во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить".