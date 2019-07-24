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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Думе считают, что правила организации отдыха детей летом должны регламентировать регионы

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что федеральное законодательство не может регламентировать все, всегда остается место для человеческого фактора

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральное законодательство о безопасности детского отдыха не требует кардинального пересмотра, но власти на местах должны регламентировать правила организации летнего отдыха детей и тщательно контролировать их исполнение, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

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"После гибели в 2016 году школьников [в детском оздоровительном лагере "Парк-Отель "Сямозеро"] в Карелии Госдума приняла законопроект о дополнительных мерах для обеспечения безопасности детского отдыха во время оздоровительных летних кампаний и пребывания детей в туристических местах. Возможно, произошедшая в Хабаровском крае трагедия станет мотиватором для внесения поправок в этот закон, но нужно понимать: федеральное законодательство не может регламентировать все, всегда остается место для пресловутого человеческого фактора. Ужесточением требований к организации детского отдыха нужно заниматься на местах", - сказал ТАСС Говорин, комментируя трагедию в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.

Депутат пояснил, что исполнительные власти субъектов Федерации должны разрабатывать соответствующие инструкции для организации детского отдыха и тщательно следить за их исполнением, контролировать добросовестность организаторов.

Ранее в среду заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что министерство обратится к МЧС с просьбой разработать нормативы пожарной безопасности в палаточных лагерях. По словам врио начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Ивана Колонтая, сейчас требований пожарной безопасности к палаточным лагерям нет.

Теги
РоссияГоворин, Николай ВасильевичПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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