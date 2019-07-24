В Думе считают, что правила организации отдыха детей летом должны регламентировать регионы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральное законодательство о безопасности детского отдыха не требует кардинального пересмотра, но власти на местах должны регламентировать правила организации летнего отдыха детей и тщательно контролировать их исполнение, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"После гибели в 2016 году школьников [в детском оздоровительном лагере "Парк-Отель "Сямозеро"] в Карелии Госдума приняла законопроект о дополнительных мерах для обеспечения безопасности детского отдыха во время оздоровительных летних кампаний и пребывания детей в туристических местах. Возможно, произошедшая в Хабаровском крае трагедия станет мотиватором для внесения поправок в этот закон, но нужно понимать: федеральное законодательство не может регламентировать все, всегда остается место для пресловутого человеческого фактора. Ужесточением требований к организации детского отдыха нужно заниматься на местах", - сказал ТАСС Говорин, комментируя трагедию в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.

Депутат пояснил, что исполнительные власти субъектов Федерации должны разрабатывать соответствующие инструкции для организации детского отдыха и тщательно следить за их исполнением, контролировать добросовестность организаторов.

Ранее в среду заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что министерство обратится к МЧС с просьбой разработать нормативы пожарной безопасности в палаточных лагерях. По словам врио начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Ивана Колонтая, сейчас требований пожарной безопасности к палаточным лагерям нет.