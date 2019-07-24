Оборудование на 67 млн рублей закупят до конца года для станции переливания крови в Чите

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Полученная Забайкальским краем дальневосточная субсидия позволит до конца года переоснастить краевую станцию переливания крови в Чите, которая обеспечивает донорской кровью 39 медицинских учреждений Забайкальского края. До конца года сюда поступят современные оборудование и мебель общей стоимостью 67 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"До конца года краевая станция переливания крови пополнится современными аппаратами и медицинской мебелью на 67 млн рублей. Благодаря этому в учреждении удастся внедрить новые технологии заготовки компонентов крови", - говорится в сообщении.

По словам главного врача станции Константина Ляпунова, медицинское оборудование уже поступает в организацию и будет использоваться для заготовки, хранения и фракционирования компонентов донорской крови. Завершить переоснащение станции планируется до октября этого года.

Ежегодно около 7 тыс. жителей Забайкалья сдают кровь на станции переливания крови в Забайкалье, около 2 тыс. из них впервые становятся донорами.

Дальневосточная субсидия для Забайкалья

Развитие Забайкальского края предусматривает за три года более 70 мероприятий по поддержке здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также по ремонту дорог и благоустройству Читы за счет 9,4 млрд рублей, которые регион получит по дальневосточной субсидии. В 2019 году региональные власти должны освоить 3,4 млрд рублей из общей суммы, в 2020 году - 3 млрд рублей и в 2021 году - 2,96 млрд рублей.

План социального развития центров экономического роста будет впервые реализован в Забайкальском крае. Для региона это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года.