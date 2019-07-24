Госдума приняла закон, разрешающий россиянам охотиться с луками

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Авторами инициативы выступили депутаты Эрнест Валеев и Владислав Резник, затем к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Документ включает в перечень видов охотничьего гражданского оружия "метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил (кгс)" либо имеющего такой механизм (арбалет) и сила дуги которого составляет более 43 кгс.

Граждане смогут приобретать такое оружие без лицензии (не более пяти единиц), однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. При покупке лука будет необходимо предоставить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Закрепляется, что к орудиям охоты "также относятся охотничье метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к нему". Обязательные требования к стрелам, формы оценки соответствия будут устанавливаться согласно законодательству РФ о техническом регулировании. "Все производимые на территории РФ, ввозимые в РФ и вывозимые из РФ указанные снаряды будут подлежать обязательному подтверждению соответствия", - говорится в документе. Носить с собой луки или арбалеты в целях самообороны будет запрещено.

Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. По действующему законодательству во время охоты запрещается применение оружия, не отнесенного в соответствии с федеральным законом к охотничьему оружию. Луки можно использовать лишь для занятий спортом - при обязательном соблюдении требования об их хранении на спортивном объекте (с рядом исключений).

По данным парламентариев, в настоящее время сотни тысяч граждан России являются владельцами луков, а во многих городах устроены тиры, приспособленные для стрельбы из них. "Владельцы луков тренируются, участвуют в различных спортивных соревнованиях, объединяются в клубы и общественные организации. При этом многие российские владельцы луков участвуют в организации и проведении охоты за рубежом, охота с луком разрешена в более 20 странах Европы, США, Канаде, Австралии, Белоруссии", - указывают они. "Предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы", - считают депутаты.