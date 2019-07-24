Госдума одобрила в I чтении увеличение штрафов за нарушения, связанные с воинским учетом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения, касающиеся воинского учета.

Инициатива была предложена Законодательным собранием Еврейской автономной области. В пояснительных материалах авторы указывают на то, что установленные сейчас в Кодексе об административных правонарушениях санкции не менялись с 2007 года и уже не выполняют превентивную функцию.

В связи с этим предлагается установить, что непредоставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Сейчас эти суммы составляют от 300 до 1 тыс. рублей. Штраф за то, что будущий призывник не получил повестку в военкомат, составит до 3 тыс. рублей (сейчас до 1 тыс.). Несвоевременное информирование военкоматов о гражданах, более трех месяцев проживающих на подведомственных им территориях, повлечет за собой штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей).

Ужесточаются санкции и для должностных лиц служб медико-социальной экспертизы, которые не уведомили военкоматы об инвалидах из числа тех граждан, которые должны состоять на воинском учете. Сейчас штраф за это составляет от 300 до 500 рублей, но, согласно законопроекту, он должен быть установлен на уровне от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Аналогично ужесточается и наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф для них с 1 тыс. руб. повышается до 5 тыс. рублей.

Штраф за уклонение от медицинского обследования, согласно тексту, составит от 500 до 3 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей). Умышленная порча или утрата документов воинского учета будет караться штрафом от 500 рублей до 3 тыс. рублей (сейчас от 100 до 500 рублей).