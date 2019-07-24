Патриарх Кирилл призвал женщин не отказываться от решающей роли в воцерковлении детей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал решающей роль женщин в передаче православной веры между поколениями. Об этом он заявил в среду на проповеди в Храме Христа Спасителя в Москве, посвященной дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

"Главное влияние в семейной жизни (в Советском Союзе - прим. ТАСС) осуществляли женщины, бабушки и мамы, которые тихо воспитывали своих детей в христианской вере, которые тайком приводили их в храмы Божии, которые крестили своих детей и внуков. Подобно тому, как Ольга не могла открыто проповедовать христианство, они своей любовью и своей верой преобразовывали сердца молодежи. <…> Сегодня, может быть, не в той степени, как вы те годы, но бабушки и мамы играют решающую роль в христианском, православном воспитании детей. Я бы призвал наших женщин никогда не расставаться с этой удивительной ролью равноапостольного служения, с этим действительно поразительным действом воцерковления детей и внуков, через которое православная церковь и вера христианская воспроизводятся в каждом последующем поколении людей", - обратился к верующим предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Он отметил, что именно трудами женщин-христианок церковное послание передается между поколениями. "Особенно обращаюсь к нашим женщинам-христианкам. <…> Помня великий замечательный пример княгини Ольги, передавать величайшие и незыблемые ценности человеческого бытия, запечатленные в христианском послании, каждому последующему поколению людей", - добавил патриарх Кирилл.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что церковь почитает княгиню Ольгу за ее роль в распространении христианства на Руси. "Приняв христианство сама, именно она зародила семена христианской веры в сознание будущего великого князя Владимира - Крестителя Руси и, можно сказать, тем предопределила ну или как минимум подтолкнула к тому выбору, который он совершил в 988 году. При ней же, княгине Ольге, на Руси появилась первая христианская община, началось строительство храмов и проповедь Евангелия", - написал он в своем канале в Telegram.

Великая княгиня Ольга, жена князя Игоря, правила в Киеве в конце X века после того, как подавила восстание древлян, при котором погиб ее муж. Была первой в русской истории женщиной-правителем. Посетив Византию, она первой среди русских правителей приняла христианство. Княгиня Ольга была причислена к лику святых как равноапостольная в 1547 году.