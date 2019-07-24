Лавров почтил в Гаване память национального героя Кубы Хосе Марти

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начал официальный визит в Гавану с возложения венка из белых и розовых роз к монументу национального героя Кубы Хосе Марти.

Памятник, состоящий из 109-метровой башни в форме звезды, статуи Марти, окруженной шестью колоннами, и садов, расположен на площади Республики - главной площади Гаваны. В церемонии также приняли участие директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин и посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.

Позднее в среду глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, а также примет участие в открытии отреставрированной статуи Республики в Национальном Капитолии. Затем Лавров отправится в Бразилию.