В работе Facebook и Instagram произошел сбой

ТАСС, 24 июля. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальных сетей стали наблюдаться после 15:00 мск.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из России, Польши, Украины и Литвы. С проблемами в работе Instagram также столкнулись жители Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, США. На неполадки в работе Facebook указывают пользователи из Франции, Ирландии, Дании, Германии, Швейцарии, Хорватии, США и Бразилии.

По данным Downdetector, 87% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 12% - на проблемы со входом в свои аккаунты. Порядка 57% пользователей испытывают сложности с загрузкой контента в Instagram, еще 34% не могут войти в приложение, а 7% - на сайт.