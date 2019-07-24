Москалькова не подтвердила слова Денисовой об освобождении украинских моряков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков, арестованных в РФ после инцидента в Керченском проливе.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - сказал Москалькова журналистам.

Ранее в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, находясь в населенном пункте Счастье при передаче украинских заключенных из Луганской народной республики, заявила, что договоренности о возвращении на Украину арестованных в РФ украинских моряков достигнуты и уже ведется оформление документов.

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