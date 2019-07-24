Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью экс-премьера Госсовета Китая Ли Пэна

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, умерший в Пекине на 91 году жизни, внес большой вклад в продвижение открытости Китая и развитие двусторонних отношений с РФ. Такое мнение выразила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщило ранее агентство "Синьхуа", политик скончался во вторник из-за болезни.

"С глубоким прискорбием восприняла известие о кончине бывшего премьера Государственного совета Китайской Народной Республики, председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей товарища Ли Пэна. Товарищ Ли Пэн был большим другом России и народа нашей страны", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР.

"Трудно переоценить его вклад в продвижение дела реформ и открытости Китая, в становление и развитие российско-китайских отношений. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - отметила спикер Совфеда. Она выразила искренние соболезнования, а также передала слова сочувствия и поддержки родным и близким Ли Пэна.

О политике

Ли Пэн возглавлял китайское правительство два пятилетних срока - с 1988 по 1998 год. Затем он пять лет являлся председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Китая. Вместе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем входил в третье поколение руководителей КНР.

В конце 40-х - первой половине 50-х годов ХХ века Ли Пэн находился на учебе в Советском Союзе. В период культурной революции (1966-1976), будучи перспективным деятелем китайской промышленности и в первую очередь энергетики, подвергался преследованиям.

На период его пребывания во властных структурах пришлись многие важные вехи в жизни страны - нормализация отношений с СССР, события на площади Тяньаньмэнь, которые в современном Китае называют "политической бурей".