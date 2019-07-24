Дожди и град ожидаются в нескольких регионах Центральной России в ближайшие два дня

ТАСС, 24 июля. Сильный ветер, дождь и град ожидаются в ряде регионов Центрального федерального округа России. Об этом в среду сообщается на сайтах центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главных управлений МЧС по областям.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели объявили метеопредупреждения в Тульской и Курской областях. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в регионе пройдут дожди, местами с грозами и усилением ветра до 17 м/с, воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Курской области в четверг и пятницу также пройдут дожди, в отдельных районах сильные, местами грозы, днем с градом, возможен туман, ветер переменных направлений, при грозах порывы до 16 м/с. Температура по области днем составит от 21 до 26 градусов тепла.

По данным тамбовского ЦГСМ, в Тамбовской области 25 июля прогнозируются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра будут достигать до 16 м/с. В районах области не исключается возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня. Воздух прогреется до плюс 27 градусов днем и 16 градусов тепла ночью. ГУ МЧС по Ярославской области предупреждает о дожде с грозами и порывами ветра до 15 м/c, температура воздуха 16 градусов тепла ночью, 26 градусов днем.

Гроза ожидается и в Липецкой области, в четверг днем до плюс 20 тепла, в пятницу - до плюс 26 тепла, ночью до плюс 17, сообщили в гидрометцентре региона. Метеорологии Воронежской области предупреждают о ливнях, в отдельных районах возможен град, ветер переменных направлений до 10 м/ с, порывы до 17 м/c. Температура ночью плюс 18 градусов, днем до плюс 22 градусов. В Калужской области, по данным синоптиков, дожди, грозы, ветер до 12 м/с, днем в ближайшие два дня до плюс 22 градусов днем и около 16 градусов ночью.

Кратковременные ливни и грозы пройдут в Рязанской, Костромской, Смоленской областях, температура воздуха около плюс 22 градусов днем, 17 тепла ночью, ветер переменный от 10 до 17 м/c. Во Владимирской области до плюс 25 днем, около 17 тепла ночью, дожди, которые к пятнице практически прекратятся. В Брянской, Ивановской и Орловской областях до плюс 25 градусов днем, плюс 14 ночью, возможны дожди, местами сильные.