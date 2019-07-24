Выпускники программы "Большие вызовы" смогут претендовать на гранты при поступлении в вузы

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Выпускники научно-технологической программы "Большие вызовы", которая ежегодно с 2016 года проводится в образовательном центре "Сириус", смогут в будущем претендовать на президентские гранты при поступлении в вузы на приоритетные направления подготовки. Об этом в среду сообщила журналистам глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Как ранее сообщали в пресс-службе "Сириуса", в этом году из 22 тыс. претендентов со всей России на программу отобрали 400 школьников. Конкурс проходил в 74 регионах дистанционно и очно. Задачи для программы предоставили 65 партнеров "Сириуса", среди которых глобальные российские технологические бренды и ведущие научно-исследовательские организации, конкурирующие на мировых рынках. Цель программы - включить одаренных школьников 8-10 классов в работу с инновационными технологиями под руководством наставников, которые научат ребят в условиях ограниченного времени создавать интересные для реального производства продукты.

"Все больше становится экспертиза самого конкурса "Большие вызовы". На сегодняшний день все эксперты как со стороны ученых, так и со стороны бизнес-партнеров уверены в том, что конкурс обладает максимальной степенью экспертизы. Соответственно мы будем ходатайствовать перед министерствами о том, чтобы присвоить ему высшую степень экспертной значимости, а это значит, что ребята, которые прошли в финал, могут претендовать на гранты президента РФ для одаренной молодежи", - сказала Шмелева на фестивале научно-технологических проектов, которым завершается программа.

"Это 10 класс, соответственно, им нужно обучиться как минимум еще один год, и в случае принятия наших рекомендаций, рекомендаций экспертов, они со следующего года именно при поступлении в российские вузы по приоритетным направлениям подготовки смогут претендовать на получение гранта президента", - уточнила она.

Шмелева добавила, что "аналогичные рекомендации центр разошлет во все университеты-партнеры", на основе которых учебные советы вузов смогут принять решение о введении дополнительных баллов при поступлении для выпускников соответствующей программы "Сириуса".

Польза для бизнеса

Как отметила глава фонда "Талант и успех", большая часть представленных на фестивале проектов "уже получили признание среди компаний заказчиков", "Какие-то [из них] уже адаптированы и тестированы, а ребята приглашены для дальнейшей разработки в разные регионы РФ, где представлены эти компании", - отметила Шмелева.

По ее словам, помимо внедрения своих проектов и идей, представители компаний "получили представление о том, что готовить кадры можно и нужно со школьной скамьи, ставя совершенно не детские задачи".