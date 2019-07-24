ГИБДД выявила более 800 тыс. нарушений, допущенных водителями автобусов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция с начала 2019 года выявила свыше 800 тысяч нарушений, которые были допущены водителями автобусов на дорогах РФ. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, за это время зафиксировано также 807 случаев, когда водители автобусов находились в состоянии опьянения.

"С начала этого года пресечено более 825 тыс. допущенных водителями автобусов нарушений. Выявлено более 2,2 тыс. нарушений режима труда и отдыха водителей, 14 тыс. нарушений правил использования тахографов, 46 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и 290 тыс. нарушений скоростного режима движения. Кроме того, инспекторами выявлено 807 водителей автобусов, находящихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ГИБДД в процессе контроля за автобусными перевозками проводят рейдовые мероприятия, сплошные проверки автобусов, пресекая различные нарушения.