Автомобильный путепровод через Дон в Липецкой области сдадут к концу года

ЛИПЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Новый автомобильный путепровод через реку Дон в городе Лебедяни Липецкой области должен быть сдан в эксплуатацию до начала новогодних праздников. Об этом сообщил в среду временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов, ознакомившийся с ходом строительства.

"Это стратегический объект для города и необходимый путепровод для жителей, нужно успеть в срок или даже раньше, чтобы к новогодним праздникам он уже был введен в эксплуатацию", - сказал Артамонов.

Он отметил, что строительство путепровода началось в текущем году и было обусловлено тем, что старый мост, возведенный в 1910 году, несколько лет назад признали аварийным и непригодным для движения грузового транспорта. Все грузовые машины направляются в объезд через центр города, что создает трудности как для жителей, так и для грузовладельцев. Кроме того, у старого моста разрушались нижние опоры и деформационные швы, крошился бетон, а из-за отсутствия организованного водоотвода портилось покрытие тротуаров.

"Сейчас новый путепровод готов уже на 56%, строители работают круглосуточно, ими возведено все восемь опор, завершен монтаж трех пролетов", - сказал врио главы региона.

Артамонов подчеркнул, что путепровод приспособят для двустороннего движения транспорта, в том числе грузового. Старый мост планируют отреставрировать и сделать пешеходным.

В пресс-службе областной администрации ТАСС сообщили, что общая стоимость работ по строительству нового путепровода протяженностью 410 м и реконструкции старого моста составит около 320 млн рублей.