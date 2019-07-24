Путин считает, что современники не должны забывать о трагедии российской эмиграции

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в среду посетил Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, где ознакомился с экспозицией, рассказывающей о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции, а также пообщался с вдовой писателя Наталией Солженицыной.

Глава государства в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и Наталии Солженицыной осмотрел экспонаты - личные вещи эмигрантов, переданные в дар музею потомками людей, переехавших жить в разные страны мира от Латинской Америки и Австралии до США и Японии. Президенту показали ковер с портретом Солженицына, подаренный вдове народным художником СССР и РФ Таиром Салаховым.

На одном из стендов размещены вещи, принадлежавшие императорской семье. Кроме того, глава государства осмотрел ордена российских эмигрантов - офицеров, привезенные в Россию в прошлом году главой Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Путин с интересом ознакомился с экспозицией. Особенно его внимание привлекло постановление российского Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, в котором перечислялись категории лиц, лишенные российского гражданства.

Президент остановился у стенда, касавшегося жизни самого Солженицына в годы его эмиграции. Вдова писателя рассказала главе государства о том, как проходила работа над создававшимся в то время многотомником "Красное колесо" о России 1914-1917 годов.

Президент по итогам экскурсии оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией". Он поблагодарил организаторов музея за создание "замечательного, интересного и поучительного для современников музейного пространства о жизни русской эмиграции".

После осмотра музея президент пообщался с Солженицыной и еще раз поблагодарил ее за работу над экспозицией. Глава государства отдельно подчеркнул, что современники не должны забывать о трагедии российской эмиграции и не должны повторять ошибок, которые к ней привели.

Музей наследия русского зарубежья

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына - ведущее учреждение страны в области изучения истории и сохранения наследия русского зарубежья. Это комплексный центр, сочетающий в себе функции музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра с выставочными залами и помещениями для архивного, библиотечного, музейного хранения. Деятельность Дома русского зарубежья им. Солженицына всецело посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию и укреплению связей с соотечественниками за пределами России.

С начала 2005 года Дом русского зарубежья им А. Солженицына располагался в здании площадью около 7000 кв. м с помещениями для архивного хранения, двумя конференц-залами на 187 и 50 мест, абонементом, читальным и выставочными залами.

По указанию президента в 2012 году было принято решение о строительстве второй очереди Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. 28 мая 2019 года состоялось торжественное открытие нового здания музея в рамках единого культурно-просветительского и научного комплекса "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына". Здание имеет два подземных этажа, на которых размещено фондохранилище, а также четыре надземных этажа: первый и второй этажи - постоянная экспозиция "Русское зарубежье: пути и судьбы", третий и четвертый этажи - залы для временных выставок, третий этаж - конференц-зал на 200 мест.

Экспозиция музея разделена на две части: жизнь и деятельность наших соотечественников в изгнании (экспозиция второго этажа) и миссия, "послание" русской эмиграции, сохранение наследия русского зарубежья (экспозиция первого этажа)

В основе экспозиции - архивные и музейные фонды, собранные в течение почти 25 лет существования Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, переданные в дар современной России потомками русских эмигрантов, нашими соотечественниками, живущими сегодня за рубежом.

В музее представлено около 3 тыс. экспонатов - личные вещи и документы И. Бунина, В. Набокова, А. Солженицына, М. Цветаевой, И. Шмелева, Б. Зайцева, А. Ремизова, Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Н. Бердяева, С. Франка, В. Ильина, И. Сикорского, А. Вертинского, Ф. Шаляпина, С. Лифаря, А. Бенуа и других.