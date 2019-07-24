Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia). Об этом говорится в публикации городских властей в Twitter.

В свою очередь руководство собора внесло €4,6 млн в качестве налога на строительство и лицензионного сбора. Таким образом, как отметили в мэрии, "положен конец аномалии", поскольку на протяжении 130 лет работы велись без соответствующих лицензий.

Ранее власти каталонской столицы и управление религиозного сооружения пришли к соглашению, согласно которому Sagrada Familia обещал выплатить €36 млн в течение 10 лет в качестве компенсации муниципальных расходов. В свою очередь мэрия Барселоны обязалась посодействовать, чтобы упорядочить ситуацию вокруг работ по строительству.