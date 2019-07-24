Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia). Об этом говорится в публикации городских властей в Twitter.
La formalització dels permisos limita el sostre edificable del temple en 53.000 metres quadrats amb una alçària màxima de 172 metres, i n’estableix un ús doble:— Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) July 24, 2019
⛪️Centre de culte visitable.
Museu, tallers i comerç de 378 metres quadrats. pic.twitter.com/0hXTwhqald
В свою очередь руководство собора внесло €4,6 млн в качестве налога на строительство и лицензионного сбора. Таким образом, как отметили в мэрии, "положен конец аномалии", поскольку на протяжении 130 лет работы велись без соответствующих лицензий.
Ранее власти каталонской столицы и управление религиозного сооружения пришли к соглашению, согласно которому Sagrada Familia обещал выплатить €36 млн в течение 10 лет в качестве компенсации муниципальных расходов. В свою очередь мэрия Барселоны обязалась посодействовать, чтобы упорядочить ситуацию вокруг работ по строительству.