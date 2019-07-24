Нобелевский лауреат по экономике назвал самым ценным активом России талантливых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Самый ценный актив России, который поможет росту ее экономики, - это талантливые люди. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин в кулуарах Международной олимпиады школьников по экономике.

"Я считаю, что самый ценный актив России - это образованные талантливые люди, и Россия всегда была известна своим образованными людьми, своим вкладом в науку, в развитие культуры. Я считаю, что в будущем - это будет являться самым ценным активом, который поможет росту экономики и процветанию страны", - сказал он, отвечая на вопрос, какие резервы есть у РФ для экономического роста.

II Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO) проходит с 24 по ‪31 июля в Санкт-Петербурге. В ней принимают участие 133 школьника из 29 стран, среди которых: Австрия, Бразилия, Китай, Казахстан, Индия, Испания, Новая Зеландия, Южная Корея, США. Это - победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности. Мероприятие организовано по инициативе Высшей школы экономики при поддержке Сбербанка.