В Самарской области проведут проверку жалоб фельдшеров скорой помощи на снижение зарплат

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Рабочая группа при Министерстве здравоохранения Самарской области проверит информацию в обращении тольяттинских фельдшеров, которые жалуются на снижение зарплаты, нехватку кадров, неисправные автомобили и собираются начать так называемую итальянскую забастовку, если их требования не будут удовлетворены. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее на сайте профсоюза "Действие" появилось открытое обращение работников тольяттинской станции скорой медицинской помощи с жалобами на снижение зарплаты и нарушения в ее начислении, нехватку кадров и устаревшую технику, в том числе неисправные автомобили. Они заявили, что объявят "итальянскую забастовку", если не будут выполнены их требования относительно пересмотра начисления заработной платы и условий труда. Фельдшеры адресовали обращение министру здравоохранения РФ Вероника Скворцовой, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и директору станции скорой помощи Михаилу Лапшину.

"Создается рабочая группа, которая проведет профессиональную проверку по всем указанным в обращении вопросам, по результатам которой будут приняты соответствующие решения", - сказала представитель министерства.

Решение о создании рабочей группы было принято после встречи замминистра здравоохранения региона Татьяны Сочинской с коллективом станции скорой помощи.

Как сообщил ТАСС председатель первичной организации межрегионального профсоюза "Действие", которая была создана на станции скорой помощи, Роман Алиев, если рабочей группой не будет принято никаких решений до 1 августа, начнется "итальянская забастовка". "В основном наши требования касаются зарплаты. Чтобы обеспечить себе достойную зарплату, мы вынуждены брать несколько ставок, из-за чего почти не видим семью", - сказал Алиев.

Так называемая итальянская забастовка заключается в строгом соблюдении рабочих обязанностей и отказа от переработок.