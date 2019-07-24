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МВД предложило приравнять некоторые виды анаболиков к наркотикам

Ведомство считает необходимым установить надзор за продажей девяти видов анаболиков для спортсменов
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МВД России предложило установить государственный надзор за продажей и производством девяти видов стимуляторов и анаболиков, которые используются спортсменами как жиросжигатели. Об этом сказано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, размещенному в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Проектом предусматривается установить меры государственного контроля в отношении девяти сильнодействующих веществ, относящихся к группам стимуляторов и анаболических стероидов, а также используемых в качестве жиросжигателей в спортивной среде", - сказано в документе.

В нем указывается, что под государственный надзор могут подпасть 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон. В документе сказано, что эти препараты представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных ранее в список сильнодействующих веществ для целей, предусмотренных статьей 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

"Следует отметить, что оборот выявленных анаболиков ранее был ограничен на территории ряда иностранных государств (Канада, Австралия), а три из них включены в запрещенный список 2019 года Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вместе с тем большая часть из них может быть заказана на различных интернет-ресурсах, доставлена и распространена на территории Российской Федерации посредством почтовых отправлений", - сказано в пояснительной записке.

В соответсвии с законом "Об обращении лекарственных средств" введение госнадзора будет означать, что производство указанных выше препаратов будет осуществляться лишь по специальной лицензии. Приобрести их можно будет лишь при наличии рецепта.

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