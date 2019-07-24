Бастрыкин заявил, что с 2011 года СК добился возмещения ущерба на 300 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета с 2011 года добились возмещения ущерба от преступлений на 300 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок государству и потерпевшим гражданам только в прошлом году возмещено более 73 млрд рублей. Всего с 2011 года эта сумма составила почти 300 млрд рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете" накануне Дня работника следственных органов.

Всего с момента образования СК в 2011 году в суды направлено более 800 тыс. уголовных дел. По ним к уголовной ответственности привлечены около 9 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом.