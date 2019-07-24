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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в палаточном лагере в Хабаровском крае

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в палаточном лагере в Хабаровском крае.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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