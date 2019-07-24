Россия и Белоруссия разработают инновационные ДНК-технологии для криминалистов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия разработают инновационные ДНК-технологии для работы криминалистов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" в преддверии Дня работника органов следствия.

"В рамках государственного контракта, подписанного при реализации Научно-технической программы Союзного государства России и Беларуси, идет разработка инновационных ДНК-технологий и методик для их применения в криминалистике", - сообщил председатель СК, не уточнив подробностей. При этом он заметил, что в настоящее время уже "активно работают ДНК-лаборатории, что позволяет нам совместно с коллегами из МВД и ФСБ России в среднем по стране раскрывать свыше 90% убийств и изнасилований".

В числе других передовых технологий в криминалистике Бастрыкин назвал поиск "электронных следов". "Благодаря внедрению специальных комплексов по анализу информации, содержащейся на электронных носителях, удается активно противостоять вызовам современного терроризма и пресекать каналы его финансирования. Например, тщательный анализ "электронных следов", оставленных заказчиком, организатором и исполнителями теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 году, позволил установить всех участников преступной группы, несмотря на то, что они не были знакомы и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации", - рассказал Бастрыкин.

"Беспилотные летательные аппараты помогают вести поиск пропавших без вести людей, специальные комплексы - обнаруживать объекты в воде и под землей, портативные спектрометры - идентифицировать различные виды веществ", - привел он перечень новой техники криминалистов. Он напомнил, что при создании в 2007 году Следственный комитет принял от прокуратуры более 200 тыс. нераскрытых уголовных дел. В результате применения инновационных технологий за это время раскрыто почти 70 тыс. преступлений прошлых лет.