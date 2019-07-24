Бастрыкин назвал пожар в детском лагере "Холдоми" неучтенными уроками Сямозера

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае, унесший жизни четверых детей, это неучтенные уроки Сямозера [трагедии на озере в Карелии, где летом 2016 года погибли 14 детей]. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"К сожалению, приходится констатировать, что не все предприниматели и чиновники, отвечающие за безопасность детских мероприятий, извлекли уроки трагедии на Сямозере, произошедшей три года назад в Республике Карелия. И случай в Хабаровске это подтверждает", - сказал Бастрыкин. Свое интервью в преддверии Дня работника органов следствия РФ он начал с соболезнований родным и близким погибших детей.

"Это большое человеческое горе. К расследованию этого уголовного дела подключены опытные следователи. Я поставил им задачу тщательно выяснить, кто и как организовывал отдых детей, почему допустили подобное и не смогли предотвратить столь тяжелые последствия", - сообщил председатель СК.

"Все эти лица должны ответить по закону", - подчеркнул он, подтвердив, что на данный момент уже трое задержанных - собственник и директор лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности регионального МЧС. "Назначены экспертизы, продолжаются допросы свидетелей, очевидцев и другие следственные действия. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны по итогам расследования", - добавил Бастрыкин.

Трагедия на Сямозере

18 июня 2016 года на озере (Пряжинский район Карелии) попали в шторм воспитанники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро", отправившиеся в поход по озеру на рафте и двух каноэ. Всего на трех лодках находились четверо инструкторов в возрасте от 17 до 19 лет и 47 детей 2002-2004 г. р., приехавшие из Москвы. В результате ЧП погибли 14 детей.

14-летняя школьница Юлия Король спасла нескольких сверстников, после чего добралась до ближайшего поселка Кудам, где сообщила о происшествии местным жителям, которые вызвали спасателей. Впоследствии выяснилось, что турпоход не был зарегистрирован в МЧС и проводился с грубыми нарушениями техники безопасности. В 2017 году суд Суоярвского района Карелии признал фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок от тонущего ребенка за шутку и не оповестила о нем службы спасения, виновной в халатности, назначив ей три года лишения свободы.

В марте 2019 года Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, приговорив их к 9,5 года лишения свободы. Еще четверо фигурантов дела - бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, а также и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович - были оправданы по ряду статей УК РФ. Позднее Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело в отношении оправданных на пересмотр.