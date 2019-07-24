В Петербурге открыли памятник татарам, ставшим жертвами Большого террора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Память о татарах, ставших жертвами репрессии 1937-1938 годов, увековечили на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге. Стелу "Татарам - жертвам репрессий" в среду открыли на мемориальном комплексе, где, по имеющимся оценкам, захоронено от нескольких сотен до более чем тысячи представителей татарского народа, сообщил ТАСС заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров.

"Это знаменательное событие для всех нас, живущих в Санкт-Петербурге, и для всех татар России. Было совершено много страшных несправедливостей в 1937-1938 годы, репрессии шли до 1955 года. Народ не знал об этих кровавых последствиях. Нам нужно, чтобы эти тяжелые времена не повторялись", - сказал собеседник агентства.

Автором идеи памятника, выполненного в форме стелы, присущей мусульманским захоронениям, выступил архитектор Виталий Кузнецов. В жизнь проект воплотил скульптор Петр Гиль. На темно-коричневой мраморной плите высечены надписи на русском языке ("Татарам - жертвам репрессий") и татарском ("Вечная память вам").

Инициатором установки стелы и спонсором создания монумента стал житель блокадного Ленинграда член татарской общины Шамиль Акбулатов. По словам Акбулатова, стоит продолжать работу по открытию имен тех, кто стал жертвами сталинских репрессий.

Большой террор - понятие, используемое в современной историографии для обозначения наиболее масштабных политических репрессий в период 1937-1938 годов. Террор проводился на основе решений политбюро ЦК ВКП(б).