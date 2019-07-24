МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя. Об этом в среду сообщили в представительстве Facebook в России.

"Ранее некоторые люди испытывали трудности в работе с сервисами Facebook и Instagram. Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки. Приносим прощение за неудобства", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, что пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Неполадки в работе социальных сетей стали наблюдаться после 15:00 мск. Чаще других на сбои жаловались пользователи из России, Польши, Украины и Литвы. С проблемами в работе Instagram также столкнулись жители Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, США. На неполадки в работе Facebook указывали пользователи из Франции, Ирландии, Дании, Германии, Швейцарии, Хорватии, США и Бразилии.