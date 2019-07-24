Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора в среду.

Ранее сообщалось о 86 случаях отравлений.

"По состоянию на 15:00 24 июля 2019 [года] зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз "сальмонеллез" установлен у 58 заболевших. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy Food, так как с 16 июля 2019 [года] цех по производству этой продукции управлением был опечатан, и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена. Все заболевшие - взрослые", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что новых случаев госпитализации не было. Из 37 человек, которые находились из-за отравлений в больницах, выписали 35, двое продолжают лечение.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.